Anziano scomparso ritrovato dopo una notte di ricerche nel bosco

Il pensionato di Pietrabbondante era uscito per una passeggiata e non è tornato a casa. Salvato gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

PIETRABBONDANTE. E’ stato ritrovato dopo una notte di ricerche e sta bene l’anziano di Pietrabbondante scomparso ieri sera dalla sua casa di Pietrabbondante. L’uomo non è rientrato dopo essere uscito per una passeggiata nel bosco vicino alla sua abitazione in località Ortovecchio.

I familiari dell’86enne preoccupati hanno lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitate due squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che hanno avviato le ricerche.

L’anziano è stato ritrovato questa mattina. L’uomo, naturalmente molto provato, è in discrete condizioni di salute ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118

