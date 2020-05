Il poliziotto in pensione e l'ex assessore: gli insospettabili al servizio del clan della droga

Anche loro coinvolti nella maxi operazione condotta da carabinieri e guardia di finanza. Il primo faceva da staffetta alle auto che trasportavano stupefacenti. L’altro, affezionato cliente e trovato con cocaina addosso, è accusato di aver fornito consigli agli spacciatori per eludere i controlli. E si definiva vittima di attacchi politici minacciando denunce

CAMPOBASSO/BOJANO. Ci sono anche degli ‘insospettabili’ tra i soggetti coinvolti nella maxi operazione antidroga, tra Molise, Puglia e Campania, messa a segno dai carabinieri e dalla Guardia di finanza di Campobasso, in collaborazione con lo Scico di Roma.

LA 'SCORTA'. Come si legge nel comunicato dalla procura di Campobasso-Direzione distrettuale antimafia, si tratta di un poliziotto in pensione e di un ex assessore comunale. Il primo, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Campobasso, aiutava i trafficanti a trasportare la droga a destinazione in Molise. Di fatto, faceva da staffetta alle auto che viaggiavano con lo stupefacente a bordo. Pronto ad intervenire in aiuto e a qualificarsi quale appartenente alla polizia di Stato in caso di accertamenti ad eventuali posti di blocco delle forze dell’ordine.

CONSIGLI 'POLITICI'. Il secondo soggetto, assessore comunale all’epoca dei fatti, invece, nel suo ruolo di cliente affezionato (nonostante la carica pubblica ricoperta) forniva consigli agli spacciatori/trafficanti per sottrarsi ai controlli.

Trovato con addosso cocaina, ricevuta immediatamente prima da uno degli arrestati, ha riferito ai carabinieri di averla acquistata a Napoli da un uomo sconosciuto. In seguito al controllo, - riferisce l’Arma - il suo legale si sarebbe presentato in Caserma definendo l’accaduto quale “frutto di un attacco politico", preannunciando così denunce. Tuttavia, l’ex amministratore è ora indagato a piede libero per favoreggiamento.

