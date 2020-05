Trasferta in Molise per combattere la noia, la passeggiata costa cara: multe per oltre 2mila euro

Sanzionati dai carabinieri 4 giovani abruzzese ‘beccati’ in giro di notte in provincia di Isernia senza valido motivo. Segnalato anche un ragazzo per possesso di cocaina





ISERNIA. Un giro in auto dall’Abruzzo al Molise quale diversivo. Un modo per combattere la noia, costato caro a 4 giovani, beccati, la scorsa notte, dai carabinieri in provincia di Isernia e multati per aver violato il vigente Decreto Legge anti-Covid. Per ognuno di loro è così scattata la sanzione di 533,33 euro.

Nella stessa notte i militari del nucleo Operativo e Radiomobile, hanno notato e quindi fermato un ragazzo che, con fare sospetto, si aggirava in una via poco illuminata del centro storico. Nel corso del controllo è stato rinvenuto, tra gli effetti personali, un involucro di cellophane contenente cocaina. Il giovane ha dichiarato di aver acquistato la dose per esclusivo uso personale e, pertanto, è stato segnalato in Prefettura. Sono però partite le indagini per identificare l’autore del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

