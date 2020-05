Tagli boschivi fuori norma, multe per complessivi 2mila 500 euro

I carabinieri forestali sono intervenuti in tre cerrete in agro di Chiauci, rilevando la pratica irregolare. Sanzionati i proprietari

CHIAUCI. Multe per 2mila 500 euro. A tanto ammontano le sanzioni complessivamente elevate nei confronti di tre soggetti che hanno proceduto ad un taglio eccessivo di altrettante cerrete ad alto fusto di loro proprietà in agro di Chiauci.

I terreni sono stati controllati dai militari della Stazione carabinieri Forestali di Carovilli che, rilevando l’irregolarità, sono intervenuti.

Prelievi eccessivi di alberi - fanno sapere dal Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia - possono determinare un impatto negativo sulla conservazione della biodiversità e sull’integrità ecologica dei boschi e causano una minore protezione del suolo dagli eventi meteorici, sempre più spesso violenti ed estremi, favorendo l’erosione e il verificarsi dei dissesti idrogeologici.

Sebbene la stagione silvana si sia chiusa per i boschi cedui dal 15 maggio scorso, i boschi di alto-fusto possono essere tagliati durante tutto l’anno e per questi l’attività di controllo dei Carabinieri Forestali nei prossimi mesi sarà molto rigorosa.

Non solo si verificherà che i tagli boschivi siano eseguiti in conformità alle norme di legge, ma nei cantieri forestali sarà verificata anche l’osservanza della normativa sulla sicurezza e sarà contrastato il lavoro nero e irregolare”.

