Coronavirus e sicurezza: test sierologici alle forze dell’ordine

Ad annunciarlo i sindacati di categoria. L’indagine è su base volontaria

CAMPOBASSO. Via libera ai test sierologici per gli appartenenti alle forze dell’ordine, impegnati in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo i sindacati Sim Carabinieri e Guardia di finanza, il sindacato di Polizia Coisp e della Polizia penitenziaria Uspp, che più volte avevano sollecitato l’esecuzione dei tamponi.

Il via all’iniziativa è arrivato dall’Ufficio sanitario provinciale della Questura di Campobasso, capofila del progetto sanitario svolto con la Regione.

“L’indagine è su base volontaria – hanno precisato i sindacati – e monitoreremo con attenzione e costanza sulla sua applicazione in quanto, nonostante il lasso temporale trascorso, l’epidemia continua a suscitare grande allarme sociale”.

