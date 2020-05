Al via a Larino i lavori di riqualificazione della scuola primaria San Leonardo

L'intervento, finanziato con risorse ministeriali, servirà a ristrutturare la parte storica dell'edificio in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico

LARINO. Partiranno domani i lavori di riqualificazione della scuola primaria San Leonardo. "L'intervento dell'importo complessivo di oltre 423mila euro - ha annunciato in una nota il sindaco Pino Puchetti - riguarderà la parte storica dell'edificio scolastico costruita negli anni 80'.

I fondi provengono dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha assegnato all'amministrazione precedente la somma di 730 mila euro.

Stando al crono programma - ha concluso Puchetti - i lavori dovrebbero terminare in tempo per la riapertura dell'anno scolastico"

