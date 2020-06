Minacciò un giovane col taglierino per rubargli il cellulare: rapinatore ai domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Agnone hanno arrestato un campano domiciliato in Alto Molise



AGNONE. E’ accusato di aver minacciato un ragazzo con un taglierino per portargli via il cellulare. Per questo è finito ai domiciliari un campano che vive in Alto Molise.

Lo hanno arrestato i carabinieri della Compagnia di Agnone, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato individuato quale responsabile di una rapina messa a segno lo scorso anno in provincia di Napoli.

Le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo, armato di taglierino, ha costretto n giovane a consegnargli il proprio telefono cellulare.

