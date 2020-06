Traffico di droga, il Riesame conferma arresti e altre misure cautelari

Respinte le 13 istanze pervenute nell’ambito della maxi operazione ‘Piazza Pulita’

CAMPOBASSO. Sono state respinte in blocco le tredici istanze pervenute al Tribunale del Riesame di Campobasso contro le misure restrittive disposte dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo, Teresina Pepe, nell’ambito dell’operazione antidroga della Direzione distrettuale antimafia denominata ‘Piazza Pulita’.

Ieri sera la decisione del Riesame, con le motivazioni che saranno rese note nei prossimi giorni.

Erano state trentanove in tutto le misure cautelari (20 in carcere, 7 ai domiciliari, 4 divieti di dimora in Molise e Campania, 6 divieti di dimora in Molise, 1 obbligo di dimora in Campobasso e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) su un totale di 58 denunce, spiccate nelle regioni Molise (Bojano, Campobasso e Isernia) Campania (Napoli, Afragola e Benevento) Puglia (Torremaggiore) Calabria (nei confronti di soggetto attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Cosenza. Numerosi i reati contestati: associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti ed estorsioni, anche con l’aggravante del cosiddetto metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e porto abusivo di armi.

Nell'inchiesta sono coinvolti anche personaggi considerati insospettabili, tra cui l’ex assessore della Giunta Di Biase di Bojano, Angelo Arena, indagato a piede libero per favoreggiamento, e un poliziotto in pensione del Napoletano, arrestato, accusato di aiutare i trafficanti a trasportare la droga a destinazione in Molise. Di fatto, facendo da staffetta alle auto che viaggiavano con lo stupefacente a bordo.

L’articolata attività d’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Campobasso, dai finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso in collaborazione con lo S.C.I.C.O. di Roma, ha permesso di individuare tre diversi gruppi criminali, consentendo di accertare condotte legate al traffico ed al commercio di cocaina, eroina e hashish destinate al territorio della provincia di Campobasso e al riciclaggio/reimpiego di denaro di provenienza illecita.

A fronte dell’attività di traffico di droga della prima associazione (composta da 7 persone) con base operativa in Bojano (sia presso un’abitazione che in aperta campagna), la seconda (composta da n. 10 persone) si era dimostrata attiva sia a San Massimo - dove ha sede un night club, il ‘Luxuria’, considerato dagli inquirenti centro di un vero e proprio smercio di droga fra i clienti – sia a Campobasso. Infine la terza: a capo della quale vi era un pregiudicato campano, elemento di spicco della camorra che, insieme ad altri 10 soggetti dell’hinterland napoletano, era capace di assicurare un ottimo canale di rifornimento e ingenti quantità di stupefacente e di praticare il metodo mafioso attraverso minacce di gravi ritorsioni nei confronti dei soggetti debitori di somme di denaro per l’acquisto di partite di droga. L’uomo aveva già in mente un secondo importante ‘ramo d’azienda’: quello del pizzo alle attività commerciali della zona, soprattutto le imprese edili, particolarmente provate dalla crisi.

Il gip di Campobasso ha anche emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di abitazioni, autovetture e quote societarie di due imprese molisane per un valore di oltre un milione di euro.

In particolare è stato accertato come il denaro proveniente dallo spaccio di sostanze stupefacenti confluisse nelle predette società ove gli indagati impiegavano quelle somme nella gestione ordinaria delle attività, come ad esempio il pagamento degli affitti e delle forniture di pellet.

