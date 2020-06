Con la moto contro il guardrail, centauro ferito trasportato al Veneziale di Isernia

È accaduto a Fragnete. Si tratta di un 31enne di Trivento, soccorso dai sanitari del 118. Serie le sue condizioni. La dinamica dell’incidente al vaglio delle forze dell’ordine

ISERNIA/FORNELLI. Incidente nella tarda mattinata di oggi in contrada Fragnete, sulla strada provinciale che collega Fornelli a Isernia. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, un motociclista 31enne di Trivento è finito fuori strada con la moto, andando ad impattare contro il guard rail.

Nel sinistro ha riportato una ferita al braccio. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in condizioni serie al Veneziale di Isernia, ma non si esclude il trasferimento in altro ospedale.

