Isernia, sversamenti nel Sordo e rischio frana: la denuncia del Pcl

Con una nota il partito diffida il Comune a intervenire con opere urgenti di messa in sicurezza dell’area, unitamente alla realizzazione di un’adeguata condotta di acque reflue

ISERNIA. Pcl Molise ancora una volta sul piede di guerra. Sotto la lente oggi “un altro gravissimo sversamento di acque reflue nel Sordo”, nel tratto sottostante Via XXIV Maggio e il palazzo della Provincia. E la possibilità di un cedimento franoso. Una situazione destinata ad aggravarsi con la pioggia e documentata fotograficamente.

Pertanto, la segnalazione al Comune, o meglio la “diffida al Comune a intervenire con opere urgenti di messa in sicurezza dell’area, unitamente alla realizzazione di un’adeguata condotta di acque reflue che interrompa immediatamente il loro sversamento nel Sordo e nel suolo e che ripari anche le perdite dai tubi di acqua potabile”.

Poi il rilancio di un progetto agognato: “Chi è vissuto in questo quartiere, - reca la nota del Pcl - ricorda come era bello quel tratto di fiume, dove insistevano anche i ‘Mulini di Perpetua’ e persino un laghetto per l’energia, per non parlare di sorgenti da scoprire. Perciò, in prospettiva, rivolgiamo nuovamente un appello alla mobilitazione popolare per realizzare un vero progetto generale per l’occupazione nel settore edile ed indotto, di bonifica e valorizzazione di quel che rimane dello storico patrimonio delle acque e fluviale, cardine delle bellezze dimenticate di Isernia, a partire, lo ribadiamo, dalla ripresa del progetto di Parco delle acque che abbraccia i fiumi includendo le sorgenti di San Martino”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!