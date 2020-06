Precipita da un albero a Campomarino lido: 58enne albanese in gravi condizioni

L'uomo è caduto da un'altezza di 4 metri: è in prognosi riservata

CAMPOMARINO. E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Giovanni Rotondo un 58enne di origini albanesi che questa mattina è precipitato da un albero a un'altezza di 4 metri, in località Campomarino lido. L'uomo ha battuto la testa e ha riportato traumi diffusi, tali da richiederne il trasporto d'urgenza prima al vicino presidio ospedaliero di Termoli e successivamente a San Giovanni Rotondo dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Intanto i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Seguono aggiornamenti