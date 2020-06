In piazza a difesa della sanità: assemblea pubblica a Isernia

L’incontro del comitato ‘In seno al problema’ si terrà giovedì alle ore 18 alla stazione in vista della manifestazione di protesta del 23 giugno davanti alla sede del Consiglio regionale



ISERNIA. Difesa della sanità: è stata organizzata per giovedì 18 giugno alle ore 18 in piazza stazione ad Isernia, l’assemblea pubblica per informare la cittadinanza dei motivi e dei contenuti della protesta che il comitato ‘In seno al problema’ porterà davanti al Consiglio regionale il prossimo 23 giugno alle ore 10.00.

“Ci siamo – ha annunciato il portavoce Emilio Izzo -, siamo in dirittura di arrivo, la grande protesta in regione è prossima e noi sentiamo forte l'esigenza di essere con le persone per le persone per far conoscere e sensibilizzare, giovedì vi aspettiamo in tanti per rappresentare la nostra rabbia per come veniamo trattati da questa classe politica per una sanità morente e tanto altro ancora.

Saranno con noi isernini, Giovanni Colagiovanni per Campobasso, Enrica Sciullo per Agnone e l'Alto Molise, Andrea Di Paolo per il Basso Molise, Dilma Baldassarre per Larino e l'area frentana, Gianni Vaccone e Mario Giannini per Venafro e la Valle del Volturno e Michele Montanaro in rappresentanza degli studenti.

Ancora una volta ci va di ricordare che la manifestazione, a differenza di quelle di partito o finti comitati, sarà a microfono aperto, cioè a disposizione di coloro i quali intendano portare un contributo di idee ed azione, convinti che la selezione a monte di chi dovrebbe intervenire, altro non rappresenta che l'esclusione popolare prepotente e presuntuosa!”.

