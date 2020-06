Coronavirus, guarisce anche l’ultimo anziano ricoverato al SS Rosario

Negativo al doppio tampone. Anche la struttura di Venafro è adesso Covid free

VENAFRO. Anche il Santissimo Rosario di Venafro è ora Covid free. E il mini reparto allestito nella Rsa per far fronte all’emergenza sanitaria, accogliendo gli anziani positivi al Coronavirus provenienti dalle Case di riposo di Cercemaggiore e Agnone, ha cessato le attività.

È stato, infatti, dimesso, perché negativo al doppio tampone, l’ultimo vecchietto ancora rimasto in struttura.

Dopo un trasferimento di pazienti avvenuto in piena notte e tra le polemiche per la presunta mancata organizzazione di locali e personale, il presidio venafrano ha funzionato a pieno regime quale nosocomio di supporto per la gestione dei malati Covid paucisintomatici.

Ora è pronto per tornare alla normale operatività, ancora da definire in base ai Piani operativi sui quali è in corso un forte dibattito che, al momento, vede contrapposte la linea del governatore del Molise, quindi dell’Asrem, e quella del Commissario ad acta Giustini.

