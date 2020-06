I contagi tornano a zero, Molise di nuovo Covid-free

Processati da ieri altri 237 tamponi e dati invariati. Il bollettino aggiornato dell’Asrem. Intanto, l’indice Rt cala quasi in tutta Italia. In Molise è 0,35

CAMPOBASSO. Dopo il sussulto seguito alla scoperta di un caso di positività a Campomarino, è tornata la tregua in Molise.

Di nuovo zero contagi da Covid-19. A certificarlo l’Asrem con il bollettino aggiornato.

Da ieri sono stati processati altri 237 tamponi, per un totale 19.445, e la situazione è rimasta sostanzialmente invariata.

Il numero degli attualmente positivi è di 53 (441 dall’inizio dell’epidemia), le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso restano 2, entrambe nel reparto di Malattie Infettive, i guariti sono 360, i soggetti in quarantena 60 e, infine, i decessi restano 23.

Intanto, stando ai dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, l’indice di contagio Rt, relativamente al periodo 8-14 giugno, cala quasi in tutta Italia. Eccezion fatta de Lazio in cui, dopo i due focolai scoperti, ha raggiunto l’1,12.

Lo scenario italiano pare essere incoraggiante, anche se secondo esperti come il virologo Andrea Crisanti i risultati non sono soddisfacenti, in quanto “approfittando delle più elevate temperature, avremmo dovuto già raggiungere lo zero”.

L’Rt del Molise, in ogni caso, migliora e va a 0,35.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!