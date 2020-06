Sanità, la Corte costituzionale annulla la legge Renzi che blindava il Piano sanitario di Frattura

La Gea Medica di Isernia e l'Istituto di ricerca di Pozzilli avevano perso rispettivamente 20 e 11 posti letto nell'ambito della riorganizzazione ospedaliera. A fare ricorso la clinica della famiglia Patriciello con l'avvocato Salvatore Di Pardo

ROMA. La Corte costituzionale annulla il Pos 2015-2018 targato Paolo di Laura Frattura.

Con una clamorosa sentenza, la n. 116/2020, i giudici della Consulta, presieduta da Marta Cartabia, dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. In pratica, la legge Renzi con la quale il Parlamento ha approvato il Pos del Molise.

Il Pos presentato dal governatore e commissario ad acta Frattura era stato approvato con legge dello Stato il 29 maggio 2017, quando era stato approvato l’emendamento alla ‘manovrina’ dalla Camera dei deputati. Una procedura che aveva permesso di bypassare il problema dei ricorsi amministrativi, a seguito dell’intervenuta legificazione del Pos. "Un fatto estremamente positivo – aveva dichiarato Frattura all'epoca, subito dopo l'approvazione dell'emendamento - che non mina l’autonomia decisionale della Regione nella gestione del nostro servizio sanitario, ma al contrario la blinda. Quest’approvazione, raggiunta grazie al lavoro condotto con la Commissione bilancio di Montecitorio, ci consente di cancellare, mi auguro definitivamente, la possibilità che chiunque, anche senza una riconoscibilità giuridica, possa impugnare l’atto di programmazione delegando a terzi la decisione sulla funzionalità e sulla bontà del documento stesso”.

Tuttavia, il ricorrente, ovvero la Gea Medica difesa dall'avvocato Ottavio Balducci, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale riguardo all'art. 117, la cui violazione sarebbe derivata "dall’irragionevole estromissione degli organi regionali dalla funzione di rivedere le proprie leggi nell’ottica degli obiettivi di risanamento, il che – proseguiva il Tar Molise – non sarebbe giustificabile neppure alla luce di esigenze legate al coordinamento della finanza pubblica spettante alla legge statale". La contestazione verteva il taglio di 20 posti letto a discapito della clinica isernina.

Ad aprile di quest'anno si era poi costituito anche il Neuromed, per il tramite dell'avvocato Salvatore Di Pardo, contestando la riorganizzazione della rete ospedaliera molisana prevista nel Pos, che sarebbe stata basata su un presupposto palesemente erroneo, comportante il riconoscimento di un numero di posti letto inferiore rispetto a quello effettivo pari a 11. Il 19 maggio la sentenza, resa nota solo oggi.

La palla ora ritorna al Tar che dovrà valutare le posizioni dei ricorrenti alla luce della dichiarata irragionevolezza dell'articolo 34 bis del succitato Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

