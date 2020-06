Isernia, Pcl solidale con Rispoli attacca Toma e Asrem: revocare la ‘norma bavaglio’

Il Partito comunista interviene sul caso del provvedimento disciplinare nei confronti del medico senologo del Veneziale

ISERNIA. Il Pcl Molise esprime solidarietà al medico senologo dell’ospedale Veneziale di Isernia, sottoposto a procedimento disciplinare dall’Asrem per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa in merito alla pandemia da Civid, e torna ad attaccare Azienda sanitaria e istituzioni regionali in ordine alla gestione del servizio pubblico, diffidandoli a revocare gli ultimi provvedimenti del caso, in particolare la cosiddetta ‘norma bavaglio’.

“Invece di impiegare le energie per rafforzare il servizio di Senologia, - si legge in una nota - come se non bastasse, il medico di tale reparto Rispoli (molto elogiato dalle pazienti) viene anche sottoposto a procedimento disciplinare dai vertici burocratici della Asrem, per aver espresso pubblicamente, sul tema di sua competenza, legittime opinioni non gradite a lor signori. Come già fatto con il medico del Pronto Soccorso Pastore, di nuovo si utilizza una ‘norma bavaglio’”.

“Contro tale provvedimento disciplinare – ancora il Pcl - opponiamo e rivendichiamo non solo la libertà di espressione, ma anche il diritto democratico della popolazione molisana di conoscere le opinioni e le informazioni di una persona qualificata, per la tutela del diritto alla salute che va sopra ogni altra cosa”.



“Ciò premesso – conclude la nota - diffidiamo pubblicamente la Giunta regionale di Toma e il vertice burocratico della Asrem: ad annullare immediatamente il procedimento disciplinare volto a censurare le opinioni e informazioni qualificate utili alla collettività legittimamente espresse dal dott. Rispoli e anzi a favorire la diffusione delle idee e dei dibattiti sulla tutela del diritto alla salute sul territorio; a cancellare la norma bavaglio dal regolamento della Asrem, che si utilizza per censurare la legittima e qualificata libertà di espressione”.

