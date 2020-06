Escursione fatale per un 71enne: geometra muore sul Monte Marrone

L'uomo, originario di Colli a Volturno, sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. Inutile l'intervento del Soccorso alpino

PIZZONE-ROCCHETTA AL VOLTURNO. Era uscito con gli amici per fare un'escursione in montagna, sui monti della Meta, ma la giornata di svago è finita nel peggiore dei modi.

Tragedia nella mattina di oggi nei pressi del Monte Marrone, in località Valle Pagana, territorio di Pizzone: Goffredo Giacca, geometra 71enne di Colli a Volturno, ha perso la vita in maniera improvvisa mentre stava facendo una gita nel primo weekend dell'estate, da Valle Fiorita a Passo dei Monaci.

L'uomo, intorno a mezzogiorno, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato a terra, mettendo subito in allarme i cinque compagni di escursione, giunti da tutto il Molise per trascorrere la giornata di sole insieme. Nel frattempo due guardiaparco di Pizzone che erano nei pressi sono corsi in suo aiuto, cercando di rianimarlo. Immediatamente hanno contattato il 118 e il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

A quel punto una squadra del Soccorso alpino è partita alla volta del luogo indicato, in coordinamento con la centrale operativa del 118. È stata inoltre allertata l'eliambulanza del 118, che dall'Aquila ha inviato un aeromobile con a bordo un medico rianimatore e un tecnico del Soccorso alpino.

Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare e la salma è stata evacuata a bordo dell'elicottero, per essere trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Isernia. Conosciuto da tutti, con un forte impegno nel sociale e la passione per la politica, Giacca lascia la moglie e 4 figli. Da chiarire ancora con esattezza la precisa dinamica dell'accaduto.

La squadra di terra del Soccorso alpino ha intanto provveduto a riportare a valle i compagni di escursione della vittima, visibilmente scossi e fisicamente provati. Ad attenderli a Valle Fiorita un'altra squadra del Cnsas e una postazione mobile del 118, a scopo precauzionale. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 17 circa.

