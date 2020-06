Coronavirus, stabile la situazione in Molise: nessun nuovo contagio. Sono 26 i casi di positività

Processati ancora 75 tamponi. Il bollettino aggiornato dall’Asrem

CAMPOBASSO. Prosegue la tregua in Molise. Terzo giorno senza contagi, reparti del Cardarelli Covid-free e casi attualmente positivi al Coronavirus fermi a quota 26.

Questa la situazione ‘fotografata’ dal bollettino aggiornato dell’Asrem. Nelle ultime ore sono stati processati altri 75 tamponi (sono 21.400 i complessivi) dai quali non è mersa la presenza di Covid.

I soggetti ad oggi infetti – come anticipato sono 26 a fronte dei 445 dall’inizio dell’epidemia - sono tutti asintomatici e si trovano presso il proprio domicilio. I guariti sono 395. I decessi restano fermi a 23. Le persone in quarantena sono 32.

