Campobasso, minacce di morte per estorcere denaro: arrestata 59enne in flagranza di reato

La donna è stata sorpresa dai carabinieri mentre perpetrava l’ennesima vessazione sulla sua vittima, ormai ‘perseguitata’ da due anni



CAMPOBASSO. Una storia di vessazioni, raggiri e minacce andata avanti per almeno due anni, alla quale i carabinieri hanno messo fine.

È stata così arrestata una 59enne di origini campane ma da tempo residente in basso Molise, considerata responsabile di truffa ed estorsione ai danni di un 53enne campobassano.

A denunciare i fatti ai militari del capoluogo la stessa vittima, che ha raccontato di essere il destinatario di pressanti richieste di denaro da parte della donna impiegata presso una società concessionaria per la fornitura di energia elettrica, per inesistenti pagamenti insoluti, che la stessa consigliava di “risolvere” con decine di pagamenti di importo ridotto, dell’ordine di centinaia di euro ognuno, che poi confluivano sulle sue carte prepagate.

Dopo aver versato migliaia di euro alla 59enne, l’uomo, stanco delle continue richieste, ha deciso di interrompere le “elargizioni” richieste. Di qui l’inferno. La donna avrebbe iniziato a forzare la mano fino a minacciare di morte la vittima e i suoi familiari se non avessero continuato a pagare.

L’iniziale truffa – riferiscono i carabinieri - ha assunto così le più pesanti fattezze di una vera e propria estorsione. Ed ecco che, l’altra mattina, in pieno centro a Campobasso, i militari della locale Stazione, coadiuvati da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo un pedinamento, sono riusciti ad arrestare la donna in flagranza di reato, mentre accettava dal malcapitato una ulteriore tranche di denaro in contanti per un importo di 350 euro.

La 59enne è stata accompagnata nel carcere femminile di Benevento.

