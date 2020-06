Fuoco vicino ai binari, fermati i treni. Stop e ritardi nei collegamenti ferroviari

A causa del rogo divampato in territorio di Campomarino. Vigili del fuoco all’opera con diverse squadre, visti i diversi numerosi scoppiati oggi in diverse zone del Basso Molise

TERMOLI. L’incendio più temibile quello divampato vicino alla ferrovia adriatica in territorio di Campomarino, che ha determinato lo stop della circolazione ferroviaria. Paura nella zona e disagi per i trasporti per diverse ore, con i vigili del fuoco all’opera con diverse squadre per spegnere le fiamme.

Una giornata difficile, quella di oggi, sul fronte incendi, visto che a causa delle temperature torride roghi sono divampati in diverse zone del Basso Molise, da Montenero di Bisaccia, a Guglionesi, fino a Rotello e Santa Croce di Magliano. Bruciati diversi ettari di terreno.

