Coronavirus, niente nuovi contagi. Altri guariti nella comunità Rom

Sono altre 5 le persone che hanno superato la malattia, 4 a Campobasso e 1 a Isernia. Oggi analizzati 204 tamponi

CAMPOBASSO. Niente nuovi contagi da Coronavirus in Molise, dai 204 tamponi processati nella giornata di oggi. Continua l’andamento positivo dell’epidemia in regione, confermato anche dai 5 nuovi guariti dalla malattia: 4 persone di Campobasso, appartenenti alla comunità Rom e 1 a Isernia. Per un totale di 401 guariti, su un totale di 445 infetti.

Ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso senza nessun malato Covid, già da qualche giorno, con il numero degli attualmente positivi sceso a 21. Restano invece 31 le persone in quarantena.

