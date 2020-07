Beccato con eroina, cocaina e soldi: in manette per spaccio 21enne egiziano

Il giovane era in trasferta in Molise da San Severo. L’operazione dei carabinieri di Campomarino



CAMPOMARINO. È finito nella rete dei carabinieri un pusher 21enne egiziano in trasferta a Campomarino da San Severo.

Fermato per un normale controllo, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe manifestato segni di tensione tali da spingere i militari ad approfondire la perquisizione. Ed è così che è stato ritrovato in possesso di 20 grammi di eroina, 1 grammo di cocaina, nonché di circa 1.400 euro divisi in banconote di vario taglio.

Il 21enne è stato portato in caserma e, dopo ulteriori accertamenti di rito, arrestato. Mentre la merce e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati.

