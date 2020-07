Vasto marina, 84enne campobassano si sente male in spiaggia: interviene l’eliambulanza

L’anziano si sarebbe sentito male durante una passeggiata con alcuni vicini di casa di un residence sul mare: soccorso da un 16enne

VASTO/CAMPOBASSO. Poco dopo le 13 di oggi un 84enne di Campobasso ha accusato un malore sulla spiaggia di Vasto marina, al confine con San Salvo marina in contrada San Tommaso- L’anziano si sarebbe sentito male durante una passeggiata con alcuni vicini di casa di un residence sul mare. Si tratta di un’area dove sorgono diversi residence, nonché hotel, ristoranti e case private che si affacciano sul mare. A soccorrere l’uomo è stato proprio un giovane che abiterebbe nello stesso palazzo, un 16enne di Carunchio, in provincia di Chieti.

Immediate le richieste di aiuto e in pochi minuti l’arrivo dell’eliambulanza da Pescara – perché in Molise la costa è stata lasciata praticamente senza 118 - atterrata in spiaggia, in una zona poco frequentata dai bagnanti. Sul posto anche il 118 di San Salvo, i carabinieri e la Guardia Costiera di Vasto. All’arrivo dei soccorritori l’84enne era cosciente, quindi è stato trasferito all’ospedale Renzetti di Lanciano.

