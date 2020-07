Covid-19, Molise roccaforte antivirus: da 10 giorni contagi zero

Reparti vuoti, positivi fermi a 21. Ottantasette i tamponi processati oggi

CAMPOBASSO. Per il decimo giorno consecutivo, il Molise resta Covid free. Lo si apprende dal bollettino quotidiano Asrem, che certifica come, anche oggi, i reparti di Malattie infettive e Terapia intensiva siano rimasti privi di pazienti. Sono 87 i tamponi processati: 21 i casi attualmente positivi, di cui 18 in provincia di Campobasso e 3 in quella di Isernia; si tratta di asintomatici a domicilio, in attesa di guarigione completa. Dall’inizio dell’emergenza sono 445 i casi positivi accertati, mentre i guariti sono 401. Ventinove, infine, i soggetti ancora in isolamento, dato invariato rispetto a ieri.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!