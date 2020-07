Quando la natura sorprende: avvistata la rarissima poiana bianca leucistica

E' una specie molto rara di rapace, il cui candore ha sorpreso gli ornitologi Gianluca Barbuto e Nicola Norante, autori dell'eccezionale avvistamento

TERMOLI.La fotografia è stata scattata dall'ornitologo Gianluca Barbuto. Riguarda un avvistamento avvenuto in basso Molise di una rarissima specie di poiana bianca leucistica. A dare risalto alla notiiza è stato anche lo studioso e ricercatore Nicola Norante che in un post apparso sul suo profilo facebook ha commentato: "Oggi la natura ci ha regalato questa meravigliosa creatura".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!