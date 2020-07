Inseguimento lungo la Statale, arrestati due uomini a bordo di un mezzo rubato

È accaduto a Termoli. Nella rete dei carabinieri due soggetti pugliesi di 30 anni, entrambi con precedenti

TERMOLI. Sono stati bloccati e poi arrestati stamani dai carabinieri di Termoli mentre viaggiavano a bordo di un furgone risultato rubato. Nei guai due soggetti del Foggiano, con precedenti, protagonisti di un inseguimento con i militari in cui hanno avuto la peggio e sono stati così fermati.

Tutto è cominciato quando i due trentenni, in una piazza centrale di Termoli, riescono a entrare all’interno di un veicolo al fine di impossessarsene. Il proprietario, un settantenne, residente sulla costa molisana, una volta accortosi di quanto stava per verificarsi, cerca di impedire il furto della propria autovettura senza però riuscire nell’intento. L’uomo, peraltro, nel tentativo di bloccare i due, cade rovinosamente a terra.

Nei minuti successivi l’allarme viene diramato alla Centrale operativa dell’Arma. Una pattuglia dei carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Termoli, impegnata sulle arterie principali della città al fine di prevenire i reati, riesce a intercettare il mezzo sulla Statale 16. Ne nasce così un inseguimento che si protrae fino al confine della vicina Puglia dove i militari, facendo ricorso alla propria perizia e capacità tecnica alla guida, riescono sia a scongiurare pericoli alla circolazione degli altri veicoli in transito, sia a bloccare il mezzo rubato.

I due pugliesi, una volta fermati, vengono perquisiti: in auto i carabinieri rinvengono arnesi atti allo scasso. Una volta condotti presso la caserma di via Brasile, i due pugliesi vengono dichiarati in stato di arresto per rapina impropria, mentre il veicolo rubato viene restituito al legittimo proprietario. Nella circostanza, quest’ultimo non lesina parole di schietto apprezzamento e sincera gratitudine nei confronti dei carabinieri.

Gli arrestati, come disposto dalla competente autorità giudiziaria, sono stati condotti nel pomeriggio in due diverse case circondariali.





Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!