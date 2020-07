Termoli: "Io, madre di un ragazzo disabile, vi racconto l'inferno vissuto all'ospedale San Timoteo"

Ennesima triste storia che descrive una sanità molisana sempre più da ‘Terzo Mondo’: da una settimana la sola possibilità che pazienti e familiari hanno per raggiungere il reparto di medicina interna situato al quarto piano dell'ospedale San Timoteo, è quella di salire le scale a piedi perché l'unico ascensore disponibile è fuori servizio e nessuno si è sognato di farlo riparare, né tanto meno si è posto il problema di trovare una soluzione alternativa per anziani e disabili. Da quì lo sfogo di una madre che si è rivolta alla nostra testata per denunciare l'accaduto

TERMOLI. Nell’estate post-Covid caratterizzata dai continui disagi patiti dai pazienti molisani, tra estenuanti file sotto il sole cocente per prenotare le visite, carenza di personale e liste di attesa interminabili, l’ennesima assurda vicenda denunciata da una nostra lettrice arriva dall’ospedale San Timoteo di Termoli, dove da una settimana l’ascensore B, l’unico che dal piano terra del nosocomio conduce al 4° piano, dove ha sede il reparto di medicina interna, è fuori servizio. Quindi la sola possibilità che gli utenti hanno di raggiungere il reparto è quella di salire a piedi ben quattro piani di scale.

Come è lecito attendersi, il guasto tecnico all’ascensore sta creando disagi enormi in particolare ad anziani e alle persone diversamente abili. Ed è proprio questo il caso denunciato dalla nostra lettrice, madre di un ragazzo disabile che già nei giorni scorsi aveva dovuto fare salti mortali pur di riuscire ad accompagnare suo figlio a una visita medica al reparto di medicina del San Timoteo. Questa mattina madre e figlio sono tornati in ospedale e ad una settimana di distanza hanno constatato che l’ascensore è ancora oggi fuori servizio, come peraltro si evince dalla foto riportata all’interno, che immortala il desolante cartello scritto a penna e ben in vista.

Un elemento che ha gettato nello sconforto la donna che ha voluto denunciare pubblicamente una vicenda assurda e inaccettabile per un paese civile, che conferma la situazione di caos, inefficienza e disorganizzazione che sta vivendo la sanità regionale nel post-emergenza Covid.

