Parto finisce in tragedia: muoiono due gemelli. Il dramma al ‘Cardarelli’

La madre, ricoverata in Terapia intensiva, non è in pericolo di vita. Sull’accaduto inchiesta del Ministero della Salute, ma è in corso anche un'indagine interna. Nel frattempo il marito della donna ha scritto al ministro Roberto Speranza

CAMPOBASSO. Doveva essere la giornata più bella, invece è finita con una tragedia. Gemellini muoiono durante il parto, dramma all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

La disgrazia, per cause ancora da chiarire, forse un’infezione, è avvenuta martedì 7 luglio, ma se ne è iniziato a parlare oggi, quando il primario di Ostetricia e Ginecologia ha consegnato la relazione sull'accaduto. La madre, una 34enne di un comune della provincia di Isernia, commerciante come il marito, è ricoverata in Terapia intesiva, ma non è in pericolo di vita.

Quello che è accaduto lo accerterà il Ministero della Salute, che sul caso ha aperto un’inchiesta, mentre al momento non c'è conferma sull'invio degli ispettori a Campobasso.

Indagine che procede parallela a quella della Procura di Campobasso, che potrebbe disporre l’autopsia sul corpo dei due bambini.

Anche l’Asrem ha avviato un’indagine interna e dai primi riscontri che la procedura seguita sia stata quella prevista dalle linee guida. “Siamo tutti scossi e addolorati per la tragedia”, le dichiarazioni dei vertici dell’Azienda sanitari

Sembra che la mamma, nell’ultimo periodo della gestazione, abbia contratto un’infezione, trasmessa ai due gemelli, morti durante il parto, avvenuto con intervento cesareo. Una notizia terribile, che ha commosso l'intero Molise. Nel frattempo, a quanto si è appreso, il marito della donna ha scritto al ministro della Salute Roberto Speranza.

