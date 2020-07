Doveva operarsi a Isernia, positiva al Coronavirus: nuovo contagio in Molise

Si tratta di una paziente campana, ora ricoverata nel reparto di Malattie infettive del 'Cardarelli'. Oggi analizzati 195 tamponi

CAMPOBASSO. Coronavirus, si è fermata la tregua lunga due settimane. C’è un nuovo contagio da Coronavirus in Molise, che porta a 446 il numero complessivo degli infetti e a 13 il numero degli attualmente positivi, su 195 tamponi effettuati nella giornata di oggi.

Si tratta di una paziente campana che doveva ricoverarsi, per essere sottoposto a un intervento nell’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. Come da protocollo la donna, 80 anni, è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva. E’ stata quindi ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Nel frattempo, come ha fatto sapere l’Asrem, saranno fatte tutte le verifiche del caso.

Un contagio accertato dopo 15 giorni senza casi. Restano 409 le persone guarite e 15 quelle in quarantena.

