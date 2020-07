Coronavirus, contagi fermi e 4 pazienti guariti: ora solo 9 positivi in Molise

Il bollettino aggiornato dall’Asrem a fronte di 159 nuovi tamponi processati

CAMPOBASSO. Resta Covid-free il Molise. Dopo un sussulto al 15esimo giorno senza contagi, per via della positività di un paziente di fuori regione, subito ‘scovato’ e ricoverato in Malattie infettive al Cardarelli di Campobasso, nessun nuovo caso è stato registrato.

Il bollettino aggiornato dall’Asrem riferisce che, a fronte di 159 nuovi tamponi (23.741 i totali), nessuno è risultato infetto. Anzi, ben 4 pazienti, tutti appartenenti alla comunità Rom di Campobasso, sono guariti.

Ed ecco che i pazienti attualmente affetti da Covid in regione sono 9 (446 dall’inizio dell’epidemia), tutti asintomatici a domicilio. I soggetti in quarantena sono infine 11.

