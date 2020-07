Narcotraffico e spaccio, blitz dei carabinieri: in manette due giovanissimi

Operazione a Ripalismosani. Trovate marijuana e hashish in grosse quantità e cospicue somme di denaro



RIPALIMOSANI. Colpo al narcotraffico e allo spaccio nel capoluogo regionale. Ad infliggerlo i carabinieri della stazione di Ripalimosani e del Nor di Campobasso che hanno tratto in arresto due 18enni.

Il blitz è scattato domenica notte, quando i ragazzi sono stati intercettati e perquisiti, prima in strada e poi presso le proprie abitazioni. Ed ecco che i militari hanno trovato una ingente quantità di marijuana e hashish, droga suddivisa in dosi, spinelli già confezionati, bilancini di precisione e trita erba; nonché cospicue somme di denaro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio.

I giovani sono prima stati portati in caserma, poi arrestati e sottoposti ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Ma la vicenda non è conclusa: sono in corso ulteriori indagini per risalire alla provenienza della droga e ai luoghi dello smercio.

