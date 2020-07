Isernia, nuovo ufficio per la Squadra Volanti che rafforza la presenza sul territorio

Il questore Pellicone ha inaugurato i locali e ha annunciato controlli serrati anche per garantire il rispetto delle misure anti-Covid. Il dono di Michele Inno: un’opera pittorica che racconta il rapporto tra la città e la polizia

ISERNIA. Un nuovo ufficio per gli agenti della Squadra Volanti della questura di Isernia che rafforza la sua presenza sul territorio.

Questa mattina il questore Roberto Pellicone ha inaugurato i locali impreziositi dall’opera pittorica realizzata e donata alla struttura di via Palatucci dall’artista Michele Inno. Un quadro che racconta il rapporto quotidiano tra Isernia e la polizia.

“Abbiamo realizzato uno spazio – ha spiegato Pellicone – nelle quale condurre in sicurezza le persone fermate per accertamenti. E questo per far sì che gli operatori possano lavorare in sicurezza. Poi abbiamo pensato di arricchirlo con l’opera pittorica di Michele Inno che rappresenta in maniera splendida e perfetta il rapporto tra la polizia e i cittadini”.

Intanto continua senza sosta l’impegno degli agenti della Volante sul territorio per prevenire e contrastare qualsiasi forma di reato, ma anche per garantire il pieno rispetto delle misure anti-Covid.

“Il servizio sul territorio è stato implementato – ha spiegato il dirigente della Squadra Volanti Pasquale Marcovecchio – e al momento siamo circa 50 operatori. Compatibilmente con le condizioni meteo saranno in azione anche i Nibbio, le pattuglie motomontate. Per questo saremo ancora più presenti sul territorio”.

Al termine della cerimonia di inaugurazione il questore Pellicone e il dirigente Marcovecchio hanno donato una targa ricordo all’artista Inno.

