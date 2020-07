Il territorio brucia, i sindacati alla regione: subito le attività di antincendio boschivo

Con il coinvolgimento dei lavoratori forestali, al fianco di Protezione civile e Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Avviare subito le attività di antincendio boschivo, consentendo ai lavoratori forestali di supportare l’opera della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco. E’ quello che chiedono Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.

Un’attività, precisano i sindacati, che rientra tra le attività della Regione Molise, da qui l’appello a Toma a predisporre tutte le iniziative necessarie, anche col coinvolgimento dell’Arsarp.

“La presidenza del Consiglio dei Ministri – hanno dichiarato Cgil, Cisl e Uil dispone l’avvio delle attività di antincendio boschivo al 15 giugno 2020. I roghi che questi giorni e in queste ore stanno devastando la costa così come l’entroterra, ci dicono che non c’è tempo da perdere. E’ per questo che chiediamo in tempi celeri l’avvio del Piano di intervento delle attività di prevenzione e di spegnimento dei fuochi, al fine di salvaguardare il territorio e l’incolumità dei cittadini”.

“I lavoratori forestali – concludono i sindacati - sono pronti con le proprie competenze pluridecennali, che sono state riconosciute dagli stessi vigili del fuoco come competenze di supporto imprescindibili e di valore, a continuare ad esercitare il proprio ruolo di sentinelle del territorio”.

