Vecchietta scippata in pieno centro: ladro smascherato e denunciato

Nei guai un 25enne finito nella rete dei carabinieri di Montenero di Bisaccia e ora accusato di furto con strappo



MONTENERO DI BISACCIA. Furto con strappo: questa l’accusa formulata dai carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia. I militari non hanno dubbi: lunedì è stato lui a scippare una vecchietta in pieno centro, portandole via una collana d’oro.

Il ladro era poi fuggito a piedi tra i vicoli del paese, riuscendo così a far perdere le sue tracce. Dell’accaduto sono stati informati i miliari che dopo aver raccolto gli elementi necessari hanno avviato le indagini per individuare il malvivente.

Le indagini hanno consentito di far emergere inconfutabili elementi di colpevolezza a carico del 25enne. Il giovane, accusato di furto, dovrà risponderne nei prossimi giorni dinanzi alla magistratura frentana.

Incessanti le attività degli uomini dell’Arma a tutela della legalità nel basso Molise, con particolare riguardo e attenzione alla sicurezza degli anziani, indiscutibile patrimonio morale delle nostre comunità.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!