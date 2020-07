Campobasso ricorda Alessandro Di Lisio. Ma dalla famiglia è polemica col Comune

A 11 anni dalla morte in Afghanistan del paracadutista della Folgore, ucciso da una bomba mentre si trovava in missione di pace

CAMPOBASSO. La commozione per la cerimonia (in forma ridotta a causa delle prescrizioni per l’emergenza Coronavirus), con la quale Campobasso ha ricordato il caporal maggiore scelto Alessandro Di Lisio, a 11 anni dalla morte, avvenuta il 14 luglio 2009 in Afghanistan, dove il parà 25enne della Folgore si trovava in missione di pace. Ucciso da una bomba, posizionata nei pressi di Farah, che gli tolse la vita troppo giovane.

E l’amarezza per il mancato accoglimento da parte del Comune della richiesta rivolta dalla famiglia Di Lisio, di poter sistemare meglio la tomba del giovane eroe molisano nel cimitero cittadino, separando la cappella dalla strada circostante. Diniego che, come ha riportato ‘Primo Piano Molise’ di oggi, è arrivato dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Amorosa, alla madre di Alessandro, Dora Pinelli, che da quel maledetto luglio 2009 ha profuso ogni energia per far ricordare in ogni modo la memoria di suo figlio.

Richiesta non accolte, così come quelle indirizzate sempre dalla famiglia all’amministrazione di Palazzo San Giorgio di poter curare la piazzetta davanti alla Asrem dove lo scorso anno, alla presenza dell’allora ministro della Difesa Elisabetta Trenta, è stata inaugurato il cippo commemorativo alla memoria di Alessandro. In un dolore che si rinnova.

