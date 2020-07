Coronavirus, il Molise mantiene a zero i contagi

Prosegue il trend positivo, restano 8 i positivi in tutta la regione. Oggi 68 tamponi processati dall’Asrem

CAMPOBASSO. Molise sempre più Covid free, anche se non si registrano nuovi guariti. Restano fermi a 8 i soggetti positivi al coronavirus, 4 in provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e uno residente in altra regione, con l’Asrem che ha processato 68 tamponi, per un totale di 24.605 tamponi. Di essi, un solo paziente è ricoverato in Malattie infettive, gli altri 7, in quanto asintomatici, sono invece isolati a domicilio

Sei, infine, le persone in quarantena cautelativa. I pazienti guariti, infine, sono 415.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!