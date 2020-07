La sfida (vinta) dell’hamburger gourmet: Garage Street Kafè premiato da Gambero Rosso

Mattia e Gianluca, dal food truck al locale aperto a Isernia: storia di un prodotto di qualità tutto molisano che sta conquistando il suo successo. GUARDA IL VIDEO

ISERNIA. C’è stato il lockdown di mezzo, quindi non tutti forse si sono accorti di una nuova hamburgheria aperta proprio nelle prime settimane di marzo a Isernia, di fronte alla stazione ferroviaria, in pieno centro città. Garage Street Kafè è un locale piccolo ma accogliente, dove i proprietari – Mattia Rotolo e Gianluca Cortese Tempesta – hanno dato finalmente casa al loro sogno su quattro ruote.

Già, perché i ragazzi isernini erano da anni nel mondo della ristorazione, ma avevano all'inizio deciso di portare nelle piazze la propria cucina tramite un food truck superaccessoriato. Esperienza che gli ha permesso di arrivare perfino al grande pubblico, grazie alla partecipazione al programma televisivo Street Food Battle. Ma adesso Mattia e Gianluca hanno voluto fare qualcosa di più e ‘mettere radici’.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

“Il food truck era un’esperienza prettamente stagionale – racconta ai microfoni di isNews Mattia – ma abbiamo pensato di offrire la nostra proposta culinaria 365 giorni l’anno, ampliando il menù e creando cose nuove”. Una vocazione che, nel periodo di lockdown, si è concretizzata con un puntuale servizio di delivery. Cucina di qualità, chilometro zero, ma soprattutto una commistione culturale che vede l’unione di un piatto tipicamente americano come l’hamburger alla tradizione enogastronomica molisana. Lo racconta Gianluca, il ‘regista’ di Garage Street Kafè: “Quando selezioniamo gli ingredienti cerchiamo sempre di privilegiare produttori locali, dalle carni, al pane, alle verdure, ai formaggi: quasi tutto quello che cuciniamo è made in Molise”.

Una qualità e un coraggio che sono stati ben ripagati: proprio in questi giorni, infatti, i due giovani imprenditori hanno ricevuto il prestigioso premio di campioni regionali per la guida ‘Street Food 2021’ del Gambero Rosso, consegnato lunedì 20 luglio a Roma. Garage Street Kafè è stato riconosciuto tra le migliori paninerie, pizzerie, piadinerie, friggitorie, focaccerie, hamburgherie d’Italia e del Molise, con una pagina dedicata sulla Guida.

Specialità da provare, sicuramente, mantenendo tutto il gusto del cibo ‘da strada’ con la qualità e le tipicità del territorio molisano.

