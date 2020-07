Innovazione e crescita per Teknostrade: un trend positivo sempre più consolidato

REDAZIONALE/ "È necessario lavorare sodo e non fare voli pindarici", spiegano dall'azienda: in arrivo il potenziamento dell'organico interno per coprire al meglio tutti i cantieri sul territorio italiano

FORNELLI. Grande entusiasmo alberga nelle stanze degli uffici della Teknostrade, società di Fornelli con sede legale in Isernia alla via Umbria, impiegata nei lavori di opere edili e stradali su tutto il territorio nazionale.

A dirsi soddisfatti sono gli amministratori della società medesima - nonché fratelli - Giovanni e Simone Angiolilli, che ammettono "stiamo vivendo un periodo di forte espansione sebbene il momento storico in cui ci troviamo, condizionato anche dall'avvento della pandemia, non sia dei migliori. È necessario lavorare sodo e non fare voli pindarici, tuttavia non va tralasciato che, a dispetto dei pochi anni trascorsi dalla nascita della società, la stessa tiene un trend positivo che va sempre più consolidandosi, e lo fa soprattutto al di fuori dei confini regionali".

La società pentra, aggiudicatrice di appalti pubblici per un valore stimato di diversi milioni di euro, sta preparando il potenziamento dell'organico interno così da coprire tutte le aree cantieristiche oggetto di assegnazione, site in Toscana, Veneto, Liguria, Piemonte e Lombardia.

Nel mezzogiorno d'Italia, invece, notevole forza lavoro sarà impiegata nell'opera di sottosuolo - nella fattispecie la costruzione di una galleria nel comune di Montesarchio.

