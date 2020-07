Ennesimo dramma della strada in Molise: 15enne si schianta contro un'auto e muore

La tragedia si è verificata nel pomeriggio sulla strada di Rio Vivo Marinelle. L'impatto tra lo scooter guidato dal ragazzo e l'automobile è stato fatale

TERMOLI. Ancora un drammatico incidente stradale nell'estate nera del 2020 e questa volta a perdere la vita è stato un ragazzo di 15 anni di Portocannone che a bordo di uno scooter si è schiantato contro un'auto lungo la strada di Rio Vivo Marinelle. Purtroppo per lui non c'è stato nulla fare. Sul mezzo guidato dall'adolescente c'era annche un altro coetaneo, rimasto ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Non è chiaro se a causa di una distrazione o per via dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nel pomeriggio sulla costa, ma purtroppo le conseguenze sono state drammatiche. I sanitari giunti sul posto poco dopo l'incidente hanno provato a rianimare il ragazzo ma senza ottenere l'effetto sperato.

La notizia del decesso del ragazzo si è subito sparsa a Portocannone e quella che sembrava essere una tranquilla giornata di estate si è trasformata in un incubo collettivo.

