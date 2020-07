Giornata drammatica per il Molise, secondo incidente mortale: perde la vita un giovane

E’ successo questa sera a Monteroduni. Questa mattina la morte di un'infermiera, alle porte di Campobasso

ISERNIA. Giornata drammatica per il Molise. Secondo incidente mortale della giornata, avvenuto questa sera a Monteroduni. A perdere la vita un giovane di soli 20 anni, L.G. le sue iniziali. Ferite altre due persone.

Per cause in corso di accertamento la macchina condotta dal ventenne si è scontrata con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Uno schianto terribile, che non ha lasciato scampo al conducente. Inutili purtroppo i soccorsi. Le altre due persone coinvolte nell'incidente, a quanto sembra, non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto poco fa. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Strada chiusa al traffico, con gli operatori dell'Anas a regolare la circolazione.

Una notizia tragica, arrivata nello stesso giorno in cui è morta un’infermiera in un incidente nei pressi dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

