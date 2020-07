Castel San Vincenzo, la bellezza del lago non basta: ecco dove intervenire

Come segnalato da molti villeggianti è necessario potenziare i servizi ed effettuare lavori di manutenzione per rendere più fruibile l’area

CASTEL SAN VINCENZO. E’ uno dei luoghi più incantevoli del Molise e, in questa particolare estate inevitabilmente condizionata dall’emergenza coronavirus, è diventata una delle mete più gettonate dai tanti villeggianti che stanno scoprendo e riscoprendo le meraviglie del territorio.

Davvero un periodo magico per il lago di Castel San Vincenzo che, fino a questo momento, ha registrato ben 4mila presenze. La straordinaria bellezza del lago da sola però non basta. Così come segnalato da molti villeggianti è infatti necessario garantire maggiori servizi ai turisti, in quanto sono diverse carenze dal punto di vista della ricettività.

In primo luogo non rappresentano un buon biglietto da visita le buche lungo la strada che circonda il lago e, per questo viene rivolto l’appello alla sindaca Marisa Margiotta affinché si provveda ad appositi lavori di manutenzione. Il rispetto per l’ambiente resta prioritario e, purtroppo, mancano secchi per i rifiuti lungo il percorso.

Infine, altro aspetto che non può essere sottovalutato è la completa assenza di servizi igienici. O meglio, per poterne usufruire è necessario recarsi presso le strutture ricettive della zona. Per questo, anche alla luce delle maggiori presenze che si stanno registrando quest’anno, da più parti è stata chiesta l’installazione di bagni chimici.

Insomma, a conti fatti, non si tratta di interventi molto costosi. Però potrebbero contribuire in maniera concreta a rendere più accogliente e fruibile un vero e proprio angolo magico.

