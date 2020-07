Molise, strade maledette: incidente mortale a Sessano

Al km 8 della Statale 650 Fondo Valle Trigno: frontale tra due vetture, quinta vittima in quattro giorni. Si tratta di un 32enne di Milano

SESSANO DEL MOLISE. Come una maledizione, arriva la quinta vittima in quattro giorni sulle strade molisane. Poco dopo le 17.45, al Km 8 della Trignina, subito dopo lo svincolo di Sessano per chi viaggia in direzione Isernia, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Traffico in tilt sulla Statale 660 Fondo Valle Trigno.

La vittima, un 32enne di Milano, viaggiava con un amico a bordo, ferito in gravi condizioni e ricoverato all'ospedale Veneziale di Isernia. Illeso ma sotto choc il conducente dell'altra vettura, trasportato anch'egli in Pronto Soccorso per accertamenti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!