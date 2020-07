Trasporti, ripartono i collegamenti FlixBus con Campobasso e Isernia

Le corse saranno tuttavia ridotte. L’azienda assicura il massimo rispetto delle misure anti-Covid



CAMPOBASSO/ISERNIA. Dopo Termoli, FlixBus ha riattivato i collegamenti anche con Campobasso e Isernia. “La mancanza di attenzione del Governo – scrive l’azienda - nei confronti del settore penalizza anche la riattivazione dei collegamenti diretti con il Molise, territorio in cui FlixBus aveva perseguito un progressivo consolidamento delle proprie attività, dall’arrivo a Termoli, avvenuto nel 2017, all’estensione della rete all’entroterra, con l’istituzione di nuove fermate".

Per il momento, Campobasso torna infatti connessa con sole sei destinazioni: dal capoluogo di regione si può tornare a viaggiare verso Roma, Firenze, Genova e, nella direzione opposta, verso Foggia, Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Le stesse città sono raggiungibili anche da Isernia, che torna collegata anche con Bologna, Ancona, Pescara, Chieti, Sulmona, Roccaraso, Castel di Sangro, Caserta, Napoli, Pompei, Salerno e Nocera Inferiore, oltre che con Rimini, Riccione e Cattolica, a beneficio dei bagnanti che trascorreranno l’estate sulla Riviera Romagnola.

Vengono ampliati infine i collegamenti con Termoli, che torna collegata con circa 35 destinazioni. Tra le ultime novità, in particolare, si segnala la riattivazione delle tratte per Roma e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, raggiungibili fino a due volte al giorno, che si offrono come soluzione di viaggio ideale per i Molisani diretti all’estero con partenza da uno dei due scali.

Oltre a tornare a garantire una soluzione di mobilità pratica e per tutte le tasche ai passeggeri molisani, con la riattivazione di tali collegamenti FlixBus mira a facilitare l’arrivo nel territorio dei visitatori provenienti dall’estero e dalle altre regioni italiane, anche in linea con l’importanza strategica attribuita al turismo in questa delicata fase di rilancio del Paese.

Tutte le misure di sicurezza implementate da FlixBus sono elencate in dettaglio nella sezione dedicata sul sito. L’applicazione di misure di sicurezza più stringenti della media e la collaborazione continuativa con le istituzioni e le autorità sanitarie costituiscono per FlixBus prerequisiti fondamentali nella fase di rilancio, nell’ottica di garantire ai passeggeri un’esperienza quanto più piacevole possibile. Allo stesso tempo, la società si appella al loro senso di responsabilità perché supportino gli sforzi messi in campo per tutelare la salute propria e del personale di bordo osservando un atteggiamento coscienzioso.

