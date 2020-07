Coronavirus, nuovo cluster a Isernia: positivi due kosovari di ritorno da un funerale

L'Asrem: nessun legame con Pesche. I due, di rientro due giorni fa dal paese d'origine, si sono messi in isolamento. Attesa per l'esito dei tamponi sui migranti arrivati dalla Tunisia

ISERNIA. Un nuovo focolaio di matrice kosovara, questa volta a Isernia. Due contagi, entrambi d'importazione, con una coppia, madre e figlio, rientrata due giorni fa dal paese d'origine dove si era recata per partecipare alla cerimonia funebre di un proprio congiunto, che è risultata positiva al tampone. Si tratta di una famiglia che vive e lavora da anni nel capoluogo pentro.

Come riferito dal direttore generale Asrem Oreste Florenzano i due, entrambi asintomatici a domicilio, si sono messi correttamente in isolamento seguendo le procedure. Salgono così a 29 i contagi in Molise, con tre cluster esteri: uno del Venezuela, il più ampio, a Campobasso; uno del Kosovo a Pesche e un altro, sempre dal paese dell'Europa sudorientale, scoperto oggi a Isernia. I due focolai del Kosovo, inoltre, non sarebbero legati tra loro.

Un paziente ancora ricoverato in Malattie Infettive, della provincia di Isernia, mentre tra i 28 asintomatici 22 sono della provincia di Campobasso. Nella giornata di oggi sono stati processati 170 tamponi, portando il totale a 26.698 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Quattrocentoventuno i guariti in totale, 548 le visite domiciliari effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale, di cui 107 da parte della squadra di Larino, 298 da quella di Bojano e 143, infine, dall'Usca di Venafro. Restano fermi a 61 i pazienti in isolamento, mentre sono 23 quelli in sorveglianza.

L'Asrem, inoltre, rende noto che gli esiti dei tamponi sui migranti arrivati in queste ore in Molise dalla Tunisia, 43 dei quali alloggiati a Isernia presso il centro d'accoglienza 'Il Geco', arriveranno nelle prossime ore, presumibilmente già domani.

