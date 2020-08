Scontro tra due auto sulla Statale 17, tre feriti

Uno, più grave, ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente coinvolto anche un trattore agricolo con semirimorchio

SANTA MARIA DEL MOLISE. Un incidente stradale si è verificato da circa mezz'ora, intorno alle 19, lungo la Statale 17, tra Santa Maria del Molise e Cantalupo nel Sannio.

Due le auto coinvolte, con tre feriti, di cui uno più grave, un isernino di 36 anni, trasportato d'urgenza al Cardarelli di Campobasso ed estratto dai vigili del fuoco dall'auto accartocciata. Sul posto anche l'ambulanza del 118 e la polizia stradale.. Altre due persone in condizioni meno preoccupanti e si sta decidendo in questi minuti se disporre o meno il ricovero. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

seguono aggiornamenti

