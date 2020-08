Coronavirus, stop al contagio: niente nuovi casi

L'Asrem ha processato 127 tamponi oggi

CAMPOBASSO. Tregua in Molise dopo i contagi d'importazione degli ultimi giorni. Su 127 tamponi processati, oggi, i numeri in Molise restano immutati: 33 casi positivi attuali, di cui 26 in provincia di Campobasso (2 a Campolieto, 24 nel capoluogo) e 7 in provincia di Isernia (4 nel capoluogo, 3 a Pesche). I tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza sono pari a 27.197, i guariti 421. Scendono invece a 46 i soggetti in isolamento e a 2 quelli in sorveglianza. Sempre uno il ricovero in Malattie Infettive.

