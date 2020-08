Inferno di fuoco nella notte: strade bloccate e treni fermi

Diversi gli incendi divampati in varie zone del Basso Molise. Necessaria la chiusura di un tratto della Bifernina e la sospensione del transito di alcuni convogli



TERMOLI. E’ allarme incendi in Basso Molise. Numerosi i roghi divampati nel corso della notte appena trascorsa. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta per domare le fiamme divampate a ridosso della Bifernina, dove è stato necessario chiudere al traffico un tratto della Statale, in quanto il fuoco ha praticamente raggiunto il bordo strada, alimentato anche dal forte vento. In fumo sono andati oltre 30 ettari di sterpaglie e sottobosco.

Un altro incendio ha invece interessato l’A14 dove si è reso necessario chiudere il tratto compreso tra Montenero e Termoli. E ancora: fiamme anche lungo la ferrovia. Per un incendio divampato nei pressi della sede ferroviaria, il traffico fra Vasto San Salvo e Montenero, sulla linea Pescara - Termoli, è stato sospeso nella notte.

La circolazione è ripresa alle ore 7.40 e sta tornando gradualmente alla normalità “Il transito dei convogli – informa Rfi - è ripreso dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e i controlli all'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Durante l'interruzione due treni hanno registrato fino a 25 minuti di ritardo, mentre due Intercity hanno maturato oltre tre ore di ritardo; cinque treni regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del percorso”.

