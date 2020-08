Covid, positivo un carabiniere: 34 i contagi totali in Molise

L'ufficiale in servizio a Ururi: asintomatico, è risultato positivo al test sierologico, con esito poi confermato dal tampone

CAMPOBASSO. È un carabiniere di Ururi il 34esimo caso accertato di Covid-19 in Molise. Lo si apprende dal bollettino quotidiano diffuso dall’Asrem, con il direttore generale Oreste Florenzano che spiega come l’uomo fosse stato individuato tramite test sierologico positivo, cui è seguito il tampone che ha confermato l’infezione da Sars-Cov 2.

L’Azienda sanitaria sta procedendo a uno screening sulle forze dell’ordine successivo ai test sierologici, con tamponi previsti in caso di riscontrata positività agli anticorpi.

Non si rilevano invece altri contagi tra i cluster d’importazione già presenti da alcuni giorni in regione: quello Venezuelano a Campobasso e i due del Kosovo a Isernia e Pesche. Un paziente della provincia di Isernia, dunque, resta ancora ricoverato in Malattie Infettive al Cardarelli, mentre sono 33 gli asintomatici a domicilio (27 in provincia di Campobasso e 6 in quella di Isernia). Quarantasei i soggetti in isolamento, 2 quelli in sorveglianza.

