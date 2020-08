Miranda, tutti pazzi per la volpe che ama i bar. Ed ora ha anche un nome

Dopo la pantera avvistata in Molise, la volpe adottata dalla piccola comunità della provincia di Isernia è il nuovo fenomeno mediatico del momento. I ragazzi del posto l'hanno chiamata “Volciccia”. E c’è chi pensa di conferirle addirittura la cittadinanza onoraria

MIRANDA. La volpe ha ora anche un nome: “Volciccia". A darglielo sono stati alcuni ragazzi del posto in virtù del suo essere golosa per la salsiccia rigorosamente prodotta in loco.

Ma le abitudini alimentari della volpe, come riferisce l’Ansa, non finiscono di stupire: oltre al gustoso insaccato, non rifiuta patatine fritte e ciò che cucina una trattoria che sta metà tra i due bar di Largo Fontana visitati dell’inusuale avventore. Sorride e annuisce Paride Pizzi, il titolare di ‘Bar di Sopra’ e uno dei primi ad ospitare la volpe: “Certo che si è affezionata – racconta – trova cibo facile e gratis, cerca le comodità!”.

Tanti mirandesi attendono la mezzanotte per vedere la volpe che ha reso famoso il paese della ‘Tartufata’, sagra con ricette a base di tartufo, e della ‘Panonda’: una pagnotta di pane da 2 chili ripiena di peperoni, salsiccia (quella preferita dalla volpe ndr) e frittata. Il sindaco Marco Ferrante ha detto: “Sono davvero contento di tanta notorietà per il paese, è stata davvero una sorpresa”. Ma, almeno per il momento, Volciccia non diventerà cittadina onoraria: “ci devo pesare un po’ – ha scherzato il sindaco – ancora non l’ho vista. Una sera ho atteso il suo arrivo e non si è presentata, la sera dopo era lì. Ha già vezzi da star!”.

