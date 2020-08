Maltempo, frane e temporali bloccano i treni tra Molise e Puglia

Circolazione ferroviaria sospesa nella notte, per consentire gli interventi sulla linea. Numerosi i danni che si sono registrati tra Termoli e San Severo



TERMOLI. Notte di danni e disagi lungo la dorsale Adriatica Pescara-Foggia, nel tratto tra Termoli e San Severo, a causa della violenta ondata di maltempo che ha interessato l’area.

Il forte temporale che ha interessato la zona ha provocato l’allagamento della linea, danni agli impianti di circolazione e l’asportazione di circa un chilometro di massicciata.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), assicura Rfi, sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza per la riattivazione della circolazione. Il ripristino è previsto per le ore 13.

